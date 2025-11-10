En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

Este lunes, 10 de noviembre de 2025, Bitcoin inicia la jornada en España con una cotización de 121.755,3 euros. El valor de apertura refleja una variación del -87,15512 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el interés en Bitcoin está en aumento, mientras que el euro se mantiene sin cambios significativos.

En la última semana, la cotización de la criptomoneda Bitcoin ha experimentado un cambio del 2.04%, lo que refleja una ligera tendencia al alza en su valor. Sin embargo, al observar su evolución en el último año, se destaca una variación significativa del 35.85%, indicando un crecimiento robusto y una rentabilidad atractiva para los inversores. Esta combinación de cambios a corto y largo plazo sugiere que Bitcoin sigue siendo una opción interesante en el mercado de criptomonedas.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 30.49%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 37.67%.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 146.114,5 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 83.257,2 euros.