En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Bitcoin y el euro de este jueves, 6 de noviembre de 2025 en España es de 116.545,66 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de -2,33%.

El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Bitcoin está ganando valor en comparación con su comportamiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos.

En la última semana, la cotización de Bitcoin ha experimentado una caída del -8.08%, lo que refleja una volatilidad típica en el mercado de criptomonedas. Sin embargo, al observar su rendimiento en el último año, se destaca un aumento del 31.18%, lo que indica que, a pesar de las fluctuaciones recientes, la criptomoneda ha mantenido una tendencia positiva a largo plazo, atrayendo así el interés de inversores en busca de rentabilidad.

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin, con un 38.27%, es mayor que la volatilidad anual del 37.66%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 146.114,5 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 83.257,2 euros.