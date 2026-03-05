La cotización del Bitcoin este jueves, 5 de marzo de 2026 a las 12 horas en España es de 82.239,88 euros. Esta cifra refleja una variación del -2,59% en comparación con el día de ayer. El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. La tendencia del Bitcoin sugiere un aumento en la confianza del mercado, mientras que la estabilidad del euro indica una falta de cambios significativos en su valor. En la última semana, la cotización de la criptomoneda Bitcoin ha experimentado un cambio positivo del 5.76%, lo que sugiere un leve repunte en su valor a corto plazo. Sin embargo, al analizar su evolución en el último año, se observa una variación negativa del -34.19%, indicando que, a pesar de las fluctuaciones recientes, la rentabilidad de Bitcoin ha sido considerablemente desfavorable en el contexto anual. Esta dualidad en su desempeño resalta la volatilidad inherente a las criptomonedas y la necesidad de un análisis cuidadoso para los inversores. La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin, con un 46.10%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 37.87%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.