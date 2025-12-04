En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Bitcoin y el euro de este jueves, 4 de diciembre de 2025 en España es de 107.467,21 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de -1,18%.

El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el interés en Bitcoin está creciendo, mientras que el euro se mantiene sin cambios significativos.

En la última semana, la cotización de la criptomoneda Bitcoin ha experimentado un cambio del 1.9%, lo que refleja una estabilidad a corto plazo. Sin embargo, al analizar su evolución en el último año, se observa una variación del 14.76%, indicando un crecimiento significativo en su valor. Esta rentabilidad a largo plazo sugiere un interés sostenido por parte de los inversores y una mayor aceptación de Bitcoin en el mercado financiero.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 51.10%, lo que indica que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones, ya que esta cifra es mayor que la volatilidad anual del 38.25%.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 146.114,5 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 83.257,2 euros.