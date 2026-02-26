La cotización de la criptomoneda Bitcoin y el euro de este jueves, 26 de febrero de 2026 en España es de 78.757,21 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de -1,59%. El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Bitcoin está ganando valor en comparación con su comportamiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos. La evolución de la cotización de Bitcoin ha mostrado una tendencia a la baja en el último año, con una variación del -34.45%, lo que refleja una disminución significativa en su valor. En la última semana, la criptomoneda ha experimentado un leve descenso del -1.6%, lo que sugiere una continuidad en la volatilidad del mercado. A pesar de su popularidad y adopción creciente, estos números indican que los inversores deben ser cautelosos, ya que la rentabilidad de Bitcoin ha sido negativa en ambos plazos analizados. La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 48.41%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 37.49%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.