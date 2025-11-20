En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

Este jueves, 20 de noviembre de 2025 en España, la cotización del Bitcoin y el euro es de 100.489,52 euros, cifra que refleja una variación del -5,13% en comparación con el día de ayer.

El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el interés en Bitcoin está aumentando, mientras que el euro se mantiene sin cambios significativos.

Fuente: narrativas-es

En la última semana, la cotización de Bitcoin ha experimentado una caída del -8.48%, lo que refleja una volatilidad significativa en el corto plazo. Sin embargo, al observar su rendimiento en el último año, se destaca un aumento del 13.87%, lo que indica que, a pesar de las fluctuaciones recientes, la criptomoneda ha mantenido una tendencia positiva en el largo plazo, sugiriendo un potencial de rentabilidad para los inversores que buscan oportunidades en el mercado de criptomonedas.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin, con un 30.77%, es menor que la volatilidad anual del 38.00%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 146.114,5 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 83.257,2 euros.