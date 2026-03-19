Este jueves, 19 de marzo de 2026, Bitcoin inicia la jornada en España con una cotización de 80.263,69 euros. El valor de apertura refleja una variación del -69,73889 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. El precio del Bitcoin y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días. Esto sugiere que ambos activos están en un proceso de recuperación y fortalecimiento en el mercado. La tendencia positiva indica un aumento en la confianza de los inversores, lo que podría llevar a un mayor interés y actividad en el comercio de estas divisas. En la última semana, la cotización de la criptomoneda Bitcoin ha experimentado un leve descenso del -1.84%, lo que refleja una tendencia a la baja en el corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación aún más significativa, con una caída del -41.01%. Esta evolución sugiere que, a pesar de su popularidad y potencial como activo digital, Bitcoin ha enfrentado desafíos importantes que han afectado su rentabilidad y estabilidad en el mercado. La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 34.18%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 38.38%. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.