Este jueves, 19 de febrero de 2026 en España, la cotización del Bitcoin y el euro es de 78.702,84 euros, cifra que refleja una variación del -0,02% en comparación con el día pasado. El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos 4 días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Bitcoin está ganando valor, mientras que el euro se mantiene sin cambios significativos. En la última semana, la cotización de la criptomoneda Bitcoin ha experimentado un descenso del -3.69%, lo que refleja una tendencia a la baja en el corto plazo. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más significativa, con una caída del -35.44%, evidenciando la volatilidad y los desafíos que enfrenta el mercado de criptomonedas. Esta evolución sugiere que, a pesar de su popularidad, Bitcoin ha tenido dificultades para mantener su valor en un entorno económico cambiante. La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin, con un 13.92%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 37.35%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.