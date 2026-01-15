En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

Este jueves, 15 de enero de 2026, Bitcoin inicia la jornada en España con una cotización de 112.159,89 euros. El valor de apertura refleja una variación del 491,77847 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el interés en Bitcoin está creciendo, mientras que el euro se mantiene sin cambios significativos.

En la última semana, la cotización de la criptomoneda Bitcoin ha experimentado un aumento del 6.29%, lo que sugiere un repunte en el interés y la demanda por parte de los inversores. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación negativa del -3.91%, indicando que, a pesar de las fluctuaciones recientes, el valor de Bitcoin ha enfrentado desafíos significativos en el largo plazo. Esta dualidad en su evolución resalta la volatilidad inherente de las criptomonedas y la necesidad de un análisis cuidadoso para evaluar su rentabilidad.

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 29.25%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 34.37%.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 104.231,2 euros.