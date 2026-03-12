Este jueves, 12 de marzo de 2026, Bitcoin inicia la jornada en España con una cotización de 81.258,61 euros. El valor de apertura refleja una variación del 306,0102 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. El precio del Bitcoin y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. Esto sugiere un aumento en su valor, lo que podría indicar un mayor interés y confianza en el mercado. En la última semana, la cotización de la criptomoneda Bitcoin ha experimentado un leve aumento del 2.74%, lo que sugiere una ligera recuperación en su valor a corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación negativa del -37.2%, indicando que, a pesar de las fluctuaciones recientes, la rentabilidad de Bitcoin ha sido considerablemente afectada en el largo plazo, reflejando la volatilidad inherente a este activo digital. La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 37.51%, lo que es menor que la volatilidad anual del 38.19%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.