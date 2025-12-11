En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Bitcoin y el euro de este jueves, 11 de diciembre de 2025 en España es de 105.843,77 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de -1,08%.

El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Bitcoin está ganando valor en comparación con su rendimiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos.

En la última semana, la cotización de la criptomoneda Bitcoin ha experimentado un cambio del 1.7%, lo que refleja una estabilidad relativa en su valor a corto plazo. Sin embargo, al observar su evolución en el último año, se destaca una variación del 16.76%, indicando un crecimiento significativo en su rentabilidad. Esta tendencia sugiere que, a pesar de las fluctuaciones a corto plazo, Bitcoin continúa siendo una opción atractiva para los inversores a largo plazo.

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana, con un 18.25%, es significativamente menor que su volatilidad anual del 35.62%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 146.114,5 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 83.257,2 euros.