En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Bitcoin y el euro de este domingo, 9 de noviembre de 2025 en España es de 119.686,33 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de 1,14%.

El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el interés en Bitcoin está en aumento, mientras que el euro se mantiene sin cambios significativos.

En la última semana, la cotización de la criptomoneda Bitcoin ha experimentado un cambio del 2.27%, lo que refleja una ligera tendencia al alza en su valor. Sin embargo, al observar su evolución en el último año, se destaca una variación significativa del 36.46%, indicando un crecimiento robusto y una rentabilidad atractiva para los inversores. Esta combinación de cambios a corto y largo plazo sugiere que Bitcoin sigue siendo una opción interesante en el mercado de criptomonedas.

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 40.63%, lo que es mayor que la volatilidad anual del 37.62%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 146.114,5 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 83.257,2 euros.