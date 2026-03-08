Este domingo, 8 de marzo de 2026 en España, la cotización del Bitcoin y el euro es de 77.968,27 euros, cifra que refleja una variación del -1,42% en comparación con el día de ayer. El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. La tendencia del Bitcoin sugiere un aumento en la confianza del mercado, mientras que la estabilidad del euro indica una falta de cambios significativos en su valor. La evolución de la cotización de Bitcoin ha mostrado una tendencia a la baja en el último año, con una variación del -38.7%, lo que refleja la volatilidad y los desafíos que enfrenta el mercado de criptomonedas. En la última semana, Bitcoin ha experimentado un leve descenso del -2.4%, lo que sugiere que, a corto plazo, la presión vendedora continúa afectando su rentabilidad. Esta situación plantea interrogantes sobre la recuperación futura de la criptomoneda y su capacidad para atraer nuevamente a los inversores. La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 48.50%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 38.11%, indicando que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.