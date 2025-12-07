En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

Este domingo, 7 de diciembre de 2025 en España, la cotización del Bitcoin y el euro es de 105.175,2 euros, cifra que refleja una variación del 1,06% en comparación con el día de ayer.

El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el interés por el Bitcoin está en aumento, mientras que el euro se mantiene sin cambios significativos.

En la última semana, la cotización de la criptomoneda Bitcoin ha experimentado un leve descenso del -0.81%, lo que refleja una ligera volatilidad en el corto plazo. Sin embargo, al observar su rendimiento en el último año, se destaca un crecimiento del 15.43%, evidenciando una tendencia positiva en su valor a largo plazo. Esta evolución sugiere que, a pesar de las fluctuaciones recientes, Bitcoin continúa siendo una inversión rentable para muchos en el contexto del mercado de criptomonedas.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 45.55%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, ya que es mayor que la volatilidad anual del 37.52%.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 146.114,5 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 83.257,2 euros.