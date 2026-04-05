La cotización de la criptomoneda Bitcoin y el euro de este domingo, 5 de abril de 2026 en España es de 77.587,92 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de 0,43%. El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el interés en Bitcoin está en aumento, mientras que el euro se mantiene sin cambios significativos. La evolución de la cotización de Bitcoin ha mostrado una tendencia a la baja en el último año, con una variación del -44.79%, lo que refleja la volatilidad y los desafíos que enfrenta el mercado de criptomonedas. En la última semana, su cambio ha sido del -0.78%, indicando una ligera estabilidad en un contexto de precios en declive. Esta situación plantea interrogantes sobre la rentabilidad de invertir en Bitcoin, ya que muchos inversores deben considerar tanto el potencial de recuperación como los riesgos asociados a su fluctuante valor. La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 17.57%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 38.11%. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.