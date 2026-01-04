En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

Este domingo, 4 de enero de 2026, Bitcoin inicia la jornada en España con una cotización de 107.134,32 euros. El valor de apertura refleja una variación del 140,24467 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

La tendencia del precio del Bitcoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de 1 superior a cero.

Esto indica un crecimiento sostenido en su valor, lo que sugiere un aumento en la confianza del mercado.

En la última semana, la cotización de la criptomoneda Bitcoin ha experimentado un cambio positivo del 2.91%, lo que sugiere una ligera recuperación en su valor a corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación negativa del -0.53%, indicando que, a pesar de las fluctuaciones recientes, el precio de Bitcoin ha tenido un desempeño relativamente estancado en el largo plazo. Esta combinación de resultados refleja la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas y la incertidumbre que lo rodea.

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 16.36%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 34.65%.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 107.134,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 104.231,2 euros.