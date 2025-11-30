En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Bitcoin y el euro de este domingo, 30 de noviembre de 2025 en España es de 106.123,27 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día de ayer es de 0,63%.

El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el interés por el Bitcoin está en aumento, mientras que el euro se mantiene sin cambios significativos.

En la última semana, la cotización de la criptomoneda Bitcoin ha experimentado un cambio positivo del 5.46%, lo que refleja un interés renovado por parte de los inversores. A lo largo del último año, su variación ha sido del 16.31%, indicando una tendencia de crecimiento sostenido a pesar de la volatilidad inherente al mercado de criptomonedas. Esta evolución sugiere que Bitcoin continúa siendo una opción atractiva para aquellos que buscan rentabilidad a largo plazo.

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 25.73%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 37.80%.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 146.114,5 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 83.257,2 euros.