En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

Este domingo, 24 de mayo de 2026 en España, la cotización del Bitcoin y el euro es de 88.791,95 euros, cifra que refleja una variación del 1,22% en comparación con el día de ayer.

La tendencia del precio del Bitcoin y el euro ha evolucionado de forma positiva en los últimos días, evidenciada por el dato 1.

Esto sugiere que ambos activos han experimentado un aumento en su valor, lo que podría indicar un interés creciente en el mercado.

En la última semana, Bitcoin mostró una ligera corrección del -0.74%, mientras que en el último año su cotización cayó un -34.44%, evidenciando una evolución bajista y una rentabilidad negativa para quienes mantuvieron la inversión durante ese periodo.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana fue del 19.36%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 35.06%.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.