Este domingo, 22 de marzo de 2026, Bitcoin inicia la jornada en España con una cotización de 79.699,48 euros. El valor de apertura refleja una variación del 187,6626 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales. El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el Bitcoin está ganando valor en comparación con su comportamiento reciente, mientras que el euro no presenta cambios significativos. En la última semana, la cotización de Bitcoin ha experimentado una caída del -6.24%, lo que refleja una tendencia negativa a corto plazo. A lo largo del último año, su variación ha sido aún más significativa, con una disminución del -42.69%, lo que indica que la criptomoneda ha enfrentado desafíos importantes en su valor. Esta evolución sugiere una volatilidad considerable y una rentabilidad que ha sido desfavorable para los inversores en el periodo reciente. La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 27.99%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 38.30%. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.