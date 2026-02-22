La cotización de la criptomoneda Bitcoin y el euro de este domingo, 22 de febrero de 2026 en España es de 79.578,29 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de -0,57%. En los últimos días, el precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el interés en Bitcoin está aumentando, mientras que el euro se mantiene en un rango constante sin grandes fluctuaciones. La evolución de la cotización de Bitcoin ha mostrado una tendencia a la baja en el último año, con una variación del -34.67%, lo que refleja una disminución significativa en su valor. En la última semana, la criptomoneda ha experimentado un leve descenso del -0.5%, lo que sugiere una estabilidad relativa en el corto plazo, aunque sigue siendo parte de una tendencia general negativa. Esta situación plantea interrogantes sobre la rentabilidad de invertir en Bitcoin, dado su rendimiento desfavorable en el último año. La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 18.51%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 37.01%. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.