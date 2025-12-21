En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

Este domingo, 21 de diciembre de 2025, Bitcoin inicia la jornada en España con una cotización de 103.573,3 euros. El valor de apertura refleja una variación del 294,50366 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

La tendencia del precio del Bitcoin y el euro ha sido positiva en los últimos días, con un dato de 1 superior a cero.

Esto indica un crecimiento sostenido en su valor, lo que sugiere un aumento en la confianza del mercado.

La cotización de las principales criptomonedas en España (foto: Pexels).

En la última semana, la cotización de la criptomoneda Bitcoin ha experimentado un leve cambio del 0.3%, lo que indica una estabilidad reciente en su valor. Sin embargo, al observar el último año, se destaca una variación más significativa del 10.31%, reflejando una tendencia de crecimiento en su rentabilidad a largo plazo. Esta evolución sugiere que, a pesar de las fluctuaciones a corto plazo, Bitcoin continúa siendo una opción atractiva para los inversores que buscan rentabilidad en el mercado de criptomonedas.

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 25.80%, lo que es menor que la volatilidad anual del 35.28%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 146.114,5 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 83.257,2 euros.