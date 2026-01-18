En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La cotización del Bitcoin este domingo, 18 de enero de 2026 a las 12 horas en España es de 110.481,46 euros. Esta cifra refleja una variación del -0,37% en comparación con el día de ayer.

El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el interés en Bitcoin está creciendo, mientras que el euro se mantiene sin cambios significativos.

La evolución de la cotización de la criptomoneda Bitcoin ha mostrado una tendencia a la baja en el último año, con una variación del -5.37%, lo que refleja un entorno de mercado desafiante. En la última semana, el cambio ha sido del -0.66%, indicando una ligera estabilidad en medio de la volatilidad habitual del mercado de criptomonedas. A pesar de estas caídas, Bitcoin sigue siendo considerado una inversión atractiva para muchos, aunque su rentabilidad reciente plantea interrogantes sobre su futuro desempeño.

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 32.72%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 34.02%.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 104.231,2 euros.