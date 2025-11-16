En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

Este domingo, 16 de noviembre de 2025, Bitcoin inicia la jornada en España con una cotización de 109.482,52 euros. El valor de apertura refleja una variación del -499,63884 % en comparación con el cierre anterior, en una nueva muestra de la volatilidad que caracteriza a los activos digitales.

El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el interés en Bitcoin está aumentando, mientras que el euro se mantiene sin cambios significativos.

En la última semana, la cotización de Bitcoin ha experimentado una caída del -8.02%, lo que refleja una volatilidad significativa en el corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación positiva del 17%, lo que indica que, a pesar de las fluctuaciones recientes, la criptomoneda ha mantenido una tendencia de crecimiento en el largo plazo. Esta dualidad en su evolución resalta tanto los riesgos como las oportunidades que presenta Bitcoin para los inversores.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La volatilidad económica de la última semana de Bitcoin, con un 26.85%, es menor que la volatilidad anual del 37.67%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 146.114,5 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 83.257,2 euros.