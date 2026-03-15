Este domingo, 15 de marzo de 2026 en España, la cotización del Bitcoin y el euro es de 81.690,23 euros, cifra que refleja una variación del -0,1% en comparación con el día pasado. El precio del Bitcoin y el euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. Esto sugiere un aumento en su valor, lo que podría indicar un mayor interés y confianza en el mercado. La evolución de la cotización de Bitcoin ha mostrado una leve recuperación en la última semana, con un cambio del 0.56%, lo que sugiere una estabilidad temporal en medio de la volatilidad del mercado. Sin embargo, al analizar el último año, la rentabilidad se ha visto afectada negativamente, con una variación del -36.53%, reflejando los desafíos que enfrenta la criptomoneda en un entorno económico incierto y la fluctuación de la demanda entre los inversores. La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 17.84%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 38.24%. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a valer en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.