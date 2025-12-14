En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Bitcoin y el euro de este domingo, 14 de diciembre de 2025 en España es de 104.302,29 euros. En base a este valor, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de -1,58%.

El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. La tendencia del Bitcoin sugiere un aumento en la confianza del mercado, mientras que la estabilidad del euro indica una falta de cambios significativos en su valor.

En la última semana, la cotización de la criptomoneda Bitcoin ha experimentado un descenso del -3.34%, lo que refleja una ligera corrección en su valor a corto plazo. Sin embargo, al observar su evolución en el último año, se destaca un crecimiento del 12.64%, evidenciando una tendencia positiva y una rentabilidad considerable para los inversores a largo plazo. Esta dualidad en su rendimiento resalta la volatilidad inherente de las criptomonedas, donde los cambios a corto plazo pueden contrastar con un crecimiento sostenido en el tiempo.

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 24.22%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 35.45%.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a costar en el mercado español en un máximo de 146.114,5 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 83.257,2 euros.