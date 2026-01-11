En esta noticia ¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La cotización de la criptomoneda Bitcoin y el euro de este domingo, 11 de enero de 2026 en España es de 105.692,02 euros. En base a este precio, la variación de dicho activo digital en comparación con el día pasado es de 0,17%.

El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el interés en Bitcoin está en aumento, mientras que el euro se mantiene sin cambios significativos.

En la última semana, la cotización de la criptomoneda Bitcoin ha experimentado una disminución del -3.75%, lo que refleja una tendencia a la baja en el corto plazo. Sin embargo, al analizar su evolución en el último año, la variación ha sido del -3.46%, indicando que, a pesar de las fluctuaciones recientes, la rentabilidad de Bitcoin se ha mantenido relativamente estable en un contexto más amplio. Esta combinación de datos sugiere que, aunque enfrenta desafíos en el mercado, su desempeño a largo plazo no ha sido drásticamente negativo.

¿Cómo ha sido la variación del Bitcoin durante el último año?

La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 16.08%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 34.33%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 109.881,3 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 104.231,2 euros.