La cotización del Bitcoin este domingo, 1 de marzo de 2026 a las 12 horas en España es de 77.899,66 euros. Esta cifra refleja una variación del 0,17% en comparación con el día de ayer. El precio del Bitcoin ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, mientras que el euro ha mantenido una tendencia estable. Esto sugiere que el interés en Bitcoin está creciendo, mientras que el euro se mantiene en un rango constante sin grandes fluctuaciones. En la última semana, la cotización de la criptomoneda Bitcoin ha experimentado un leve aumento del 3.08%, lo que sugiere una posible recuperación a corto plazo. Sin embargo, al analizar su rendimiento en el último año, se observa una variación negativa del -32.77%, indicando que, a pesar de las fluctuaciones recientes, la rentabilidad general de Bitcoin ha sido desfavorable en el largo plazo. La volatilidad económica de Bitcoin en la última semana ha sido del 41.73%, lo que es mayor que la volatilidad anual del 37.55%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Durante los últimos 12 meses, el Bitcoin ha llegado a cotizar en el mercado español en un máximo de 112.852,9 euros mientras que su nivel más bajo ha sido 74.002,2 euros.