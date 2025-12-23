Ya llegó: el supermercado que ofrece 1500 productos por un euro o menos. Imagen: archivo.

Aunque la inflación en España se ha moderado respecto a los picos de años anteriores, la evolución de los precios sigue condicionando el presupuesto de los hogares. El encarecimiento de productos básicos y servicios mantiene a muchas familias revisando sus gastos cotidianos, especialmente los vinculados a la compra diaria y al consumo esencial.

Con diferentes opciones a la hora de elegir un supermercado, cada día ganan más terreno aquellas opciones que, además de enfocarse en la variedad de producto y la atención al cliente, ponen el ojo en ofrecer mejores precios.

Este es el motivo por el cual, en el último año, una cadena de tiendas recién arribada al país ha estado conquistando el corazón de los españoles.

Cuál es la nueva cadena de supermercados que quiere conquistar España

Action es una cadena de supermercados de origen neerlandés (Fuente: Action)

Action, una cadena de supermercados de descuento de origen neerlandés, ha causado un gran impacto en el mercado español gracias a sus precios accesibles.

Desde su llegada a España en 2023, la compañía ha inaugurado varias tiendas en Madrid, recibiendo una acogida entusiasta de parte de los consumidores. Se ha destacado especialmente entre aquellos compradores que buscan comprar productos de calidad por bajo precio, ofreciendo una amplia gama de productos por menos de dos euros.

El primer establecimiento de Action en España se inauguró en Alcalá de Henares, el 16 de febrero del año pasado, atrayendo a los clientes con una amplia selección de artículos.

En el lapso de un año, la cadena ha abierto seis nuevos supermercados en la Comunidad de Madrid, ubicados en Alcalá de Henares, Torrejón de Ardoz, Alcorcón y Fuenlabrada.

Pese a ser relativamente nueva en el país, Action cuenta con una larga trayectoria en Europa, operando desde 1993 y extendiendo su presencia a varios países, incluyendo Países Bajos, Bélgica, Alemania , Luxemburgo, Francia, Polonia, República Checa, Austria, Italia, España y Eslovaquia .

Qué ofrece este nuevo supermercado

Action ofrece una gran variedad de productos (Fuente: Action)

Uno de los principales atractivos de Action es su surtido de más de 1500 artículos disponibles a menos de un euro cada uno. Esta estrategia de precios, que rara vez supera los dos euros por producto , se ha convertido en una ventaja competitiva clave para atraer clientes en tiempos donde el costo de vida se ha incrementado.