Este jueves estará marcado por el regreso de la inestabilidad meteorológica en la mayor parte de la península, tras la entrada de una borrasca por el noroeste y la llegada de vientos húmedos de origen atlántico. El cambio de escenario dejará cielos mayormente nubosos, precipitaciones generalizadas y un descenso ligero de las temperaturas.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las lluvias serán más intensas y persistentes en el oeste de Galicia, el área cantábrica y el Pirineo occidental, donde también se esperan rachas muy fuertes de viento. En contraste, el litoral mediterráneo oriental, el nordeste y Baleares quedarán al margen de los episodios más adversos.

Las precipitaciones se extenderán de oeste a este a lo largo del día, con nevadas en zonas de montaña de la mitad norte a partir de los 1200 o 1500 metros.

Además, se prevén nieblas matinales en amplias áreas del interior y descensos térmicos suaves, acompañados por heladas débiles en puntos elevados.

¿Qué zonas se verán más afectadas por las lluvias y el viento?

Galicia se sitúa en el foco principal del episodio, con cielos muy nubosos, lluvias persistentes y rachas de viento que alcanzarán intensidades muy fuertes en el litoral y en zonas altas del interior. La cota de nieve se moverá entre los 1200 y 1400 metros, mientras las temperaturas máximas tenderán a descender.

Se viene un ciclón con lluvias intensas y ráfagas de viento: las zonas afectadas (foto: archivo).

El frente atlántico también impactará con fuerza en Asturias, Cantabria y el País Vasco, donde se esperan precipitaciones débiles a moderadas, acompañadas por viento intenso en áreas expuestas.

En estas comunidades, las heladas quedarán restringidas a la cordillera y a zonas altas, con valores térmicos ligeramente más bajos durante la jornada.

En Castilla y León, Navarra y La Rioja, las lluvias avanzarán desde el oeste, con cielos cubiertos y nieve en sistemas montañosos. El viento soplará con rachas fuertes en cotas elevadas, mientras las temperaturas mantendrán una tendencia descendente, sobre todo en las máximas.

¿Dónde habrá más estabilidad y qué ocurrirá en el resto del país?

El este peninsular presentará un panorama más estable durante gran parte del día. Cataluña, la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia registrarán cielos poco nubosos, aunque con un aumento de la nubosidad al final de la jornada y la posibilidad de lluvias débiles y aisladas en zonas del interior.

En el centro, Madrid y Castilla-La Mancha comenzarán el día con brumas y nieblas matinales, que darán paso a cielos más cubiertos y precipitaciones a partir de la tarde.

La nieve podría aparecer en cotas medias de la sierra, mientras las temperaturas seguirán una línea de descenso moderado.

Andalucía y Extremadura quedarán bajo la influencia de nubes bajas y lluvias débiles, más probables en la vertiente atlántica, con viento flojo que ganará intensidad en el Mediterráneo durante la tarde.

En Canarias, los alisios mantendrán cielos nubosos en el norte de las islas montañosas, con escasa probabilidad de lluvias débiles y temperaturas sin cambios relevantes.