La borrasca Ingrid activa este jueves un temporal atlántico que complica el tiempo en buena parte de España. El episodio combina rachas muy fuertes de viento, precipitaciones persistentes y nevadas en áreas de montaña, con impacto especial en el norte y el oeste peninsular.

El escenario obliga a extremar precauciones en la costa y en zonas elevadas. Los avisos por fenómenos costeros y viento se extienden por varias comunidades, mientras el paso de frentes deja un patrón inestable que avanza de oeste a este.

El pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología confirma un día marcado por la intensidad del viento y por acumulados relevantes de lluvia en Galicia y el Cantábrico. En paralelo, la cota de nieve desciende en el noroeste, con registros significativos en entornos de montaña.

En el resto del país, el temporal alterna fases de nubosidad con aperturas transitorias de claros. Baleares suma chubascos con tormenta ocasional, mientras Canarias registra lluvias en el norte de las islas de mayor relieve y un leve ascenso térmico.

¿Dónde se concentran los avisos más severos del temporal?

Galicia mantiene el aviso rojo por fenómenos costeros, con mar muy alterada y rachas intensas en el litoral. Asturias, Cantabria, País Vasco y puntos de Andalucía permanecen en aviso naranja por viento y oleaje, un cuadro que condiciona la movilidad y las actividades marítimas.

Se viene un ciclón con lluvias intensas y ráfagas de viento: las zonas afectadas (foto: archivo).

El oeste gallego concentra los mayores acumulados de lluvia, con posibilidad de tormenta y granizo ocasional. En el área cantábrica, las precipitaciones se generalizan y el viento alcanza intensidades muy fuertes, sobre todo en zonas expuestas y de madrugada.

Baleares suma chubascos con aparato eléctrico y rachas que pueden rondar los 70 km/h. En el Estrecho y Alborán, el viento gana protagonismo, con impacto en el tráfico marítimo y costero.

¿Qué cambios se esperan en temperaturas y nieve durante la jornada?

Las temperaturas máximas descienden en el cuadrante noroeste, el Cantábrico y Baleares, mientras el nordeste y el este de la meseta sur muestran repuntes moderados. Las mínimas bajan en el tercio noroeste y Pirineos, con estabilidad en el tercio oriental.

Regresa el frente frío: el SMN advierte el ingreso de una masa polar que traerá bajas temperaturas y posible caída de agua nieve (foto: archivo).

La cota de nieve se sitúa entre 1100 y 1400 metros en el centro y la mitad norte, con descensos puntuales por debajo de 1.000 metros en el extremo noroeste. El sureste mantiene cotas más altas, entre 1300 y 1600 metros.

Se esperan heladas débiles en montañas del norte y sureste, con intensidad moderada en el Pirineo. El viento, de componente oeste y sur, domina la jornada y alcanza rachas muy fuertes en amplias zonas, incluidas áreas de montaña del centro y norte.