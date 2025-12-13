Una fuerte tormenta negra con granizo se aproxima: cuáles son las zonas en alerta por lluvias intensas.

España afronta este sábado una jornada marcada por la inestabilidad meteorológica debido a la formación de la borrasca Emilia en el entorno de Marruecos.

El fenómeno provocará precipitaciones intensas, tormentas y episodios de granizo, con especial incidencia en Canarias, el sur peninsular y amplias zonas del área mediterránea, donde la Agencia Estatal de Meteorología ha activado avisos por riesgo significativo.

Las previsiones oficiales apuntan a acumulados que pueden superar los 100 litros por metro cuadrado en puntos del Estrecho, el litoral gaditano y Ceuta, mientras que el resto del país vivirá un contraste térmico y atmosférico, con cielos más despejados en el norte peninsular y un ambiente claramente adverso en el sur y el este.

El avance de Emilia condicionará el tiempo durante toda la jornada, con lluvias persistentes, viento intenso y un descenso de temperaturas en zonas concretas, especialmente en el archipiélago canario, donde también se esperan tormentas acompañadas de granizo.

¿Qué provincias concentran el mayor riesgo por lluvias y tormentas?

Las áreas más afectadas por este episodio de inestabilidad se localizan en el sur de Andalucía, Ceuta, Melilla, Baleares y el área mediterránea, además de Canarias. Cádiz, Málaga y Ceuta figuran entre los puntos más sensibles, con previsiones que contemplan lluvias fuertes y persistentes, capaces de generar incidencias en zonas urbanas y costeras.

Anuncian lluvias torrenciales y tormentas eléctricas que durarán 72 horas seguidas: a qué zonas afecta. Foto: Freepik

En el Estrecho y el litoral atlántico andaluz, el levante soplará con intensidad, lo que reforzará las precipitaciones y complicará la situación marítima. En Baleares y la Comunidad Valenciana, las lluvias serán más débiles, aunque continuas, con especial atención en el sur de Valencia y el norte de Alicante.

Canarias vivirá uno de los escenarios más adversos, con precipitaciones generalizadas, tormentas localmente intensas y posibilidad de granizo en todas las islas. Las vertientes norte de las islas montañosas concentrarán los mayores acumulados, mientras que el viento del norte alcanzará rachas muy fuertes en zonas altas y expuestas.

¿Cómo impactará la borrasca Emilia en temperaturas, nieve y viento?

El paso de la borrasca también traerá cambios térmicos relevantes. Las temperaturas máximas subirán en la mitad occidental de la península, mientras que descenderán en Canarias y sectores del este. Las mínimas bajarán en el Cantábrico, el cuadrante noroeste y el archipiélago, con heladas débiles en áreas montañosas del interior norte.

Foto: Archivo

La nieve aparecerá en cotas altas de Canarias, con una cota situada en torno a los 1700 metros, aunque podría descender de forma puntual hasta los 1.400. Se esperan acumulados significativos en las cumbres de Tenerife, La Palma y Gran Canaria, un hecho poco habitual que añade complejidad al episodio meteorológico.

El viento será otro de los factores destacados. Predominará la componente este en gran parte del país, con intervalos moderados en Baleares y el sur peninsular. En el Estrecho y el mar de Alborán se esperan rachas fuertes de levante, mientras que en Canarias el viento del norte soplará con intensidad, aumentando la sensación de temporal y reforzando el carácter adverso de la jornada.