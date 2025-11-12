La borrasca Claudia marcará el tiempo de este miércoles en buena parte del país. El frente asociado a este sistema afectará especialmente al oeste peninsular y a las islas occidentales de Canarias, donde se esperan precipitaciones persistentes y localmente intensas, junto con un descenso de las temperaturas máximas en Galicia y zonas del norte.

En contraste, el centro y sur de la península vivirán un ascenso térmico notable, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El viento soplará con fuerza en el litoral gallego, el área cantábrica y zonas montañosas del norte, con rachas que podrían superar los 80 kilómetros por hora.

En el Mediterráneo y Baleares predominarán los vientos de componente este, mientras que en Canarias se esperan rachas muy fuertes del suroeste, sobre todo en las islas de mayor relieve. Las heladas quedarán restringidas a cotas altas del Pirineo, con cielos despejados en buena parte del este peninsular.

¿Cómo afectará la borrasca Claudia a las distintas regiones del país?

En Galicia, el frente dejará cielos cubiertos y lluvias intensas, sobre todo en el oeste y el sur de Ourense, acompañadas de un fuerte viento del sur en la costa.

En Asturias y Cantabria se prevén lluvias desde la tarde y rachas muy fuertes en zonas de montaña, mientras que en Castilla y León las precipitaciones se concentrarán en el tercio occidental.

El País Vasco y Navarra tendrán un día nuboso, con vientos del sur que podrían soplar con intensidad en Guipúzcoa y Pirineos. En el centro peninsular, incluidas Madrid y Castilla-La Mancha, dominarán los intervalos nubosos y el ambiente templado, con aumentos de temperatura y viento moderado del sur.

En el valle del Ebro, Aragón y La Rioja, la jornada transcurrirá con cielos poco nubosos, aunque con brumas matinales.

En el Mediterráneo, la Comunidad Valenciana y Murcia registrarán un tiempo estable, con bancos de niebla en las primeras horas y temperaturas en ascenso.

En Andalucía, salvo en el extremo occidental donde podrían darse lluvias aisladas, se espera una jornada de cielos despejados y ambiente suave.

¿Qué tiempo se espera en Baleares y Canarias durante el paso de la borrasca?

En Baleares, la jornada será tranquila, con cielo poco nuboso y temperaturas en ascenso. Los vientos soplarán del sureste, flojos o moderados, y podrían favorecer la aparición de bancos de niebla matinales en Mallorca.

En cambio, en Canarias el panorama será distinto: la provincia occidental sufrirá los efectos más severos de la borrasca Claudia. Se prevén lluvias persistentes y chubascos tormentosos, con rachas muy fuertes en zonas altas y litorales expuestos.

Una fuerte tormenta se aproxima en el país: estas son las zonas afectadas por las lluvias intensas Fuente: Archivo

En Gran Canaria podrían registrarse lluvias en el interior durante la tarde, aunque en las islas orientales el cielo se mantendrá más despejado. Las temperaturas subirán ligeramente, mientras que el viento del suroeste ganará intensidad a lo largo del día.

La Aemet advierte de que las condiciones meteorológicas seguirán siendo inestables durante el resto de la semana, con el frente desplazándose hacia el este y un nuevo episodio de lluvias previsto para el fin de semana.