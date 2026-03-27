Aunque la estabilidad dominará gran parte del territorio español este viernes, la jornada no estará exenta de fenómenos adversos. La combinación de precipitaciones, ráfagas intensas de viento y cambios térmicos marcará un escenario meteorológico con focos de inestabilidad, especialmente en el norte y noreste del país. La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología muestra una España partida en dos. Por un lado, amplias zonas del interior y del sur con cielos despejados y temperaturas en ascenso. Por otro, regiones donde la inestabilidad se hará notar con lluvias y episodios de viento intenso que podrían complicar la jornada. El foco principal se sitúa en el Cantábrico, donde se esperan precipitaciones, y en áreas como el Ampurdán, el Pirineo, el valle del Ebro y el norte de Baleares, que registrarán rachas muy fuertes de viento. Estos fenómenos, aunque no generalizados, podrían generar condiciones propias de tormenta en zonas expuestas. En el norte peninsular, comunidades como Cantabria, País Vasco y Navarra estarán bajo la influencia de cielos nubosos y precipitaciones débiles, incluso en forma de nieve en cotas medias. En estas regiones, la combinación de humedad, bajas temperaturas y viento puede intensificar la sensación térmica y provocar episodios localmente adversos. En el noreste, especialmente en Cataluña y Aragón, el viento será protagonista. Las ráfagas muy fuertes en zonas del Pirineo y el interior podrían alcanzar niveles significativos, con riesgo en áreas montañosas y expuestas. Baleares, en particular Menorca, también se verá afectada por vientos intensos que podrían superar los 80 kilómetros por hora. En contraste, el centro y buena parte del sur peninsular mantendrán condiciones más estables. Regiones como Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura disfrutarán de cielos despejados, aunque con descensos en las temperaturas mínimas. Andalucía, sin embargo, experimentará una bajada generalizada de las máximas. En el archipiélago canario, el panorama será más variable. Predominarán los cielos nubosos con posibilidad de lloviznas dispersas, mientras que el viento moderado con intervalos fuertes se hará sentir en zonas expuestas. Así, el conjunto del país transitará una jornada de contrastes, donde la calma convivirá con focos puntuales de tormenta y viento intenso.