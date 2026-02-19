La Agencia Estatal de Meteorología activó avisos por viento muy fuerte en amplias zonas del norte, este y sureste peninsular y en Baleares. Las rachas podrían superar los 120 kilómetros por hora en áreas especialmente expuestas, con riesgo significativo en cabos del Cantábrico y en puntos del litoral catalán y balear. El organismo prevé la entrada de una masa fría y húmeda por el noroeste, combinada con altas presiones desde el suroeste. Este contraste favorecerá un descenso generalizado de temperaturas, precipitaciones persistentes en el tercio norte y un episodio de viento intenso con carácter casi huracanado en zonas costeras y de montaña. Las lluvias afectarán sobre todo al Cantábrico, Pirineos y sistemas montañosos del norte, donde además se esperan nevadas a partir de los 700 a 1000 metros. En el resto del país predominarán los intervalos nubosos y un ambiente más estable, aunque con temperaturas en descenso y heladas débiles en áreas elevadas. El litoral cantábrico figura entre las zonas más expuestas. Allí las rachas podrían rebasar los 120 km/h en cabos abiertos y áreas costeras sin resguardo natural. Las precipitaciones serán persistentes y el mar presentará fuerte oleaje, lo que incrementa el riesgo en paseos marítimos y puertos. En Cataluña, el litoral y prelitoral sur registrarán episodios puntuales de viento huracanado. Las autoridades recomiendan extremar precauciones en carreteras secundarias y en áreas forestales, donde las ráfagas pueden provocar caída de ramas y obstáculos en la vía. Baleares afrontará una de las situaciones más adversas. En cumbres y cabos las rachas podrían alcanzar los 130 km/h. El viento del oeste y noroeste soplará con intensidad durante buena parte del día, con especial incidencia en Menorca y el norte de Mallorca. El frente frío impulsará un descenso generalizado de las temperaturas máximas y mínimas en la península y Baleares. Las heladas afectarán zonas de montaña en la Cordillera Cantábrica, Pirineos, Sistema Central y áreas elevadas del interior. La cota de nieve se situará entre los 700 y 1000 metros en el norte. En el Pirineo se prevén nevadas significativas a partir de los 1000 metros, con posible ventisca en cotas altas. Las condiciones complicarán la circulación en puertos de montaña y tramos secundarios. En comunidades del interior como Castilla y León, Aragón o Navarra, las precipitaciones alternarán con claros, aunque el viento del noroeste reforzará la sensación térmica. En contraste, Canarias mantendrá un tiempo más estable, con viento moderado del nordeste y temperaturas sin grandes cambios.