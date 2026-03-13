La estabilidad que dominó buena parte de la Península empezará a perder fuerza este viernes 13 de marzo y dará paso a una jornada marcada por el avance de un frente atlántico que cubrirá de nubes amplias zonas del país. El cambio de tiempo se sentirá con más fuerza en el cuadrante noroeste, el Cantábrico y el área pirenaica, donde se esperan precipitaciones, descenso de la cota de nieve y un empeoramiento del estado del mar. La Agencia Estatal de Meteorología prevé una transición clara entre una primera mitad del día más tranquila y una segunda parte con mayor nubosidad y lluvias en expansión de oeste a este. Asturias y Cantabria aparecen entre los puntos con acumulados más importantes, mientras que en áreas de montaña del norte volverán las nevadas con una cota que caerá con el paso de las horas. A este panorama se suma la situación en el litoral, donde el temporal marítimo activó avisos en cinco comunidades autónomas. Galicia figura en nivel naranja por oleaje de hasta seis metros, mientras que Asturias, Cantabria, País Vasco y Canarias permanecen bajo aviso amarillo por mala mar. En el archipiélago canario, además, el viento ganará intensidad y dejará rachas destacadas en varias islas. El deterioro meteorológico tendrá un impacto más visible en el norte y noroeste peninsular. Galicia abrirá la jornada con cielos nubosos y precipitaciones débiles a moderadas de carácter generalizado, en un contexto de descenso térmico y una cota de nieve que bajará hasta los 1300 metros. Asturias y Cantabria también afrontarán una evolución rápida hacia cielos cubiertos y lluvias más extendidas durante la tarde. En el País Vasco, Navarra, La Rioja y Castilla y León también crecerá la nubosidad a medida que avance el día. En estas comunidades no se descartan lluvias débiles, con nieve en cotas medias y con un ambiente más frío en áreas del interior. La llegada del frente romperá la calma de la mañana y dejará un escenario más propio de pleno cambio de estación. En los Pirineos y la cordillera Cantábrica, la atención estará puesta en la nieve. La cota arrancará alta, pero caerá hasta niveles próximos a los 900 o 1200 metros al final de la jornada en algunos sectores. En Asturias, incluso, hay aviso por acumulaciones de más de 15 centímetros en 24 horas por encima de los 1100 metros. En el centro y sur peninsular la jornada será bastante más estable, aunque no del todo inmune al avance de la nubosidad. Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura arrancarán con cielos poco nubosos, pero el cielo tenderá a cubrirse con el paso de las horas. En zonas de sierra podrían aparecer precipitaciones débiles al final del día, con nieve en cotas altas. En la fachada mediterránea y Baleares dominará un ambiente más apacible. Comunidad Valenciana, Murcia y buena parte de Andalucía mantendrán cielos poco nubosos o despejados, con temperaturas máximas algo más altas en algunos puntos. En el Estrecho persistirá el levante, mientras que en el litoral mediterráneo se mantendrá un viento flojo, con brisas durante la tarde. Canarias presentará una situación distinta, con presencia de calima, intervalos nubosos en el norte de las islas montañosas y un refuerzo del alisio. El archipiélago seguirá bajo aviso por viento y mala mar, con rachas de hasta 70 u 80 kilómetros por hora en La Gomera y La Palma. De este modo, el viernes quedará atravesado por dos escenarios muy marcados: un norte con lluvias, nieve y fuerte oleaje, y un este y sur con más estabilidad, aunque pendientes de una atmósfera que ya muestra señales de cambio.