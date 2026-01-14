La llegada de un sistema de altas presiones marcará este miércoles un cambio progresivo en el tiempo en la mayor parte de la Península, con una mejora paulatina de la estabilidad atmosférica tras varios días de precipitaciones.

Aunque la jornada comenzará con cielos nubosos, las lluvias tenderán a remitir con el avance de las horas, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las precipitaciones débiles afectarán a primeras horas a la meseta Sur, Andalucía, Galicia y el Cantábrico, con especial atención en la provincia de Cádiz, donde se esperan episodios localmente intensos durante la madrugada.

A lo largo del día, el panorama tenderá a despejarse en amplias zonas del país, mientras la cota de nieve se mantendrá entre los 1500 y 1700 metros.

En el apartado térmico, las temperaturas máximas mostrarán un ligero ascenso en áreas de montaña del centro y oeste peninsular, así como en puntos del litoral este y sureste.

En contraste, se registrarán descensos en interiores de la mitad sureste, el Cantábrico, Galicia y el alto Ebro. El viento soplará en general flojo, con intervalos moderados en litorales del norte, Baleares y el entorno del Estrecho.

¿Dónde persistirán las lluvias y los fenómenos adversos?

Aunque la estabilidad ganará terreno, las precipitaciones no desaparecerán por completo durante la jornada. Andalucía concentrará los episodios más destacados, con lluvias moderadas que avanzarán de oeste a este y que podrán alcanzar intensidad fuerte de forma puntual en Cádiz durante la madrugada.

En otras regiones, como Galicia, Cantabria y la meseta Sur, las lluvias serán más débiles y tenderán a cesar antes del final del día.

La presencia de nubosidad baja favorecerá la formación de bancos de niebla matinales en zonas de montaña de la vertiente atlántica, el oeste de la meseta Sur y Andalucía, además de áreas del valle del Ebro y tramos del litoral nordeste y sureste.

Estos fenómenos reducirán la visibilidad en las primeras horas, especialmente en carreteras secundarias.

En el norte peninsular, comunidades como Asturias, Cantabria, País Vasco y Navarra mantendrán cielos cubiertos durante buena parte del día, con precipitaciones dispersas y cotas de nieve elevadas, en torno a los 1800 y 2000 metros. La evolución tenderá hacia una mejora parcial, con apertura de claros hacia la tarde.

¿Qué tiempo se espera en las comunidades y en Canarias?

El comportamiento del tiempo variará de forma notable entre comunidades. En Castilla y León, Extremadura y Castilla-La Mancha, la nubosidad será más abundante durante la mañana, con lluvias débiles que perderán intensidad con el paso de las horas.

En estas regiones, las temperaturas mínimas descenderán, mientras las máximas mostrarán una evolución desigual, con ascensos en áreas de montaña.

En el arco mediterráneo, que incluye Comunidad Valenciana, Murcia y Baleares, predominarán los cielos poco nubosos o con nubes altas, con escasa probabilidad de precipitaciones.

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios y el viento soplará flojo, lo que favorecerá una sensación térmica más estable.

Canarias quedará al margen del escenario peninsular, con intervalos nubosos y posibilidad de lluvias débiles en el norte de las islas de mayor relieve.

El viento alisio mantendrá intervalos fuertes, con rachas muy intensas en cumbres centrales de Tenerife, aunque tenderá a amainar hacia el final del día.