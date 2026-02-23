Un muerto y un herido en la explosión de una empresa pirotécnica en Bergüenda (Álava). El suceso ocurrió en el concejo de Bergüenda, en la localidad alavesa de Lantarón. La explosión en la empresa pirotécnica en Bergüenda ha provocado una víctima mortal y un herido de gravedad. La explosión en la empresa pirotécnica en Bergüenda se produjo a las 11:10 horas. El estallido tuvo lugar en la empresa FML, ubicada a unos 44 kilómetros de Vitoria. La zona se sitúa en el límite entre Álava y Burgos. Fuentes de la Ertzaintza y de los Bomberos de Álava confirmaron que una persona ha muerto. Otra se encuentra herida de gravedad tras la explosión en la empresa pirotécnica en Bergüenda. La empresa fue acordonada por los servicios de emergencia. Como consecuencia de la explosión en la empresa pirotécnica en Bergüenda, una persona falleció en el lugar. Otra resultó herida de gravedad. El herido fue trasladado por el helicóptero de Osakidetza. La víctima ingresó en el Hospital Cruces, en Bizkaia. Presenta quemaduras en al menos un 60 por ciento de su cuerpo. Los recursos asistenciales acudieron de inmediato al lugar del siniestro. La Ertzaintza acordonó la empresa tras la explosión en la empresa pirotécnica en Bergüenda. Dotaciones de Bomberos de Álava también se desplazaron hasta la zona. La situación quedó controlada sin que se registrara incendio. El alcalde de Lantarón, Koldo Salbidea, se desplazó al lugar de los hechos. En declaraciones a EFE explicó que la explosión se registró en una caseta de labor. No ocurrió en el almacén que guarda los productos pirotécnicos. El primer edil detalló que en la empresa trabajan cuatro personas. Se trata del propietario y tres empleados. La explosión en la empresa pirotécnica en Bergüenda no afectó a más operarios. Salbidea explicó que la situación está controlada. No hay incendio en las instalaciones tras la explosión en la empresa pirotécnica en Bergüenda. Los servicios de emergencia mantienen la zona asegurada. FML es una empresa familiar que inició su actividad en 1875. Se dedica a la fabricación de material pirotécnico. Produce tracas, cohetes, antorchas y bengalas. La explosión en la empresa pirotécnica en Bergüenda ha generado conmoción en la zona. El municipio de Lantarón se encuentra en el territorio histórico de Álava. El suceso ha movilizado a numerosos efectivos. La investigación sobre las causas de la explosión en la empresa pirotécnica en Bergüenda continúa abierta. Las autoridades trabajan para esclarecer lo ocurrido en estas instalaciones centenarias.