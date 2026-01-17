Regresa el frente frío: el SMN advierte el ingreso de una masa polar que traerá bajas temperaturas y posible caída de agua nieve (foto: archivo).

La inestabilidad marcará el tiempo de este sábado en buena parte de España. El acercamiento de una amplia vaguada y la formación de bajas presiones dejarán cielos cubiertos, precipitaciones extensas en la península y Baleares, y nevadas destacadas en los Pirineos, según el último parte de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Las lluvias afectarán a la mayoría del territorio, con especial intensidad en el nordeste peninsular y el archipiélago balear, donde podrán registrarse episodios persistentes y acompañados de tormenta. El descenso térmico será generalizado y volverán las heladas en zonas de interior y de montaña.

Durante la jornada, las precipitaciones aparecerán en forma de nieve en los principales sistemas montañosos. La cota se situará entre los 1400 y 1600 metros en los Pirineos, con acumulados relevantes, mientras que en la Cantábrica, el Sistema Central y el Sistema Ibérico descenderá hasta los 900 o 1000 metros al final del día.

El panorama se completará con brumas y nieblas en áreas del norte y del oeste, además de viento flojo a moderado en la mayor parte del país, con rachas más intensas en zonas expuestas de Canarias.

¿Dónde se esperan las lluvias más intensas?

El nordeste peninsular se perfila como una de las zonas más afectadas por las precipitaciones. Cataluña registrará lluvias moderadas o localmente fuertes, con episodios persistentes y posibilidad de tormenta, sobre todo en áreas próximas al litoral y el Pirineo.

En la Comunidad Valenciana, las lluvias se concentrarán en Castellón y la Marina Alta, donde no se descartan acumulados significativos y tormentas puntuales.

Baleares también quedará bajo la influencia directa del sistema, con chubascos generalizados que podrían resultar intensos en algunos momentos del día.

En el resto del territorio, las precipitaciones aparecerán de forma más dispersa y débil, aunque alcanzarán a comunidades como Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha y Madrid, con un ambiente frío y desapacible durante toda la jornada.

¿Cómo evolucionarán la nieve y las temperaturas?

Las nevadas tendrán un papel destacado en los Pirineos, donde la cota se mantendrá alta al inicio del episodio, pero con acumulaciones importantes en cotas elevadas. En otros sistemas montañosos, la nieve ganará terreno a lo largo del día a medida que desciendan las temperaturas.

Las máximas experimentarán un descenso casi generalizado, con la excepción del nordeste peninsular y los archipiélagos, donde el termómetro mostrará menos cambios. Las mínimas también bajarán, lo que favorecerá la aparición de heladas débiles en amplias zonas del interior.

En áreas como la meseta norte, el este de la meseta sur y el noroeste de Castilla y León, las heladas alcanzarán intensidad moderada, mientras que en los Pirineos el frío se hará más acusado. El sábado se perfila así como una jornada plenamente invernal en gran parte del país.