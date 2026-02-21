El panorama meteorológico en España presenta cambios significativos para este domingo 22 de febrero. Tras un inicio de fin de semana marcado por temperaturas primaverales, volverán las lluvias y tormentas eléctricas que durarían por 4 días. La AEMET vigila la formación de núcleos nubosos que podrían derivar en alguna fuerte tormenta aislada. De esta manera, indican que esta situación de alerta se concentra especialmente en el tercio norte peninsular. Este domingo 22 de febrero, no se esperan lluvias en ninguna zona del país, según informó el organismo que vigila el clima. Se espera un día soleado en todo el territorio español. Además, las temperaturas alcanzarán mínimas de hasta 0 °C como en la zona de Molina de Aragón, aunque el sur tendrá sensaciones térmicas a partir de los 13 °C en Málaga, Cádiz y Almería. Por su parte, las máximas no pasarán de los 21 °C. A partir del martes 24 de febrero, la probabilidad de registrar una fuerte tormenta aumenta considerablemente en el área cantábrica y los Pirineos, en donde el frente nuboso avanzará dejando lluvias intensas a su paso por Galicia y Asturias. Por tal motivo, las provincias del país situadas en el extremo norte deberán extremar las precauciones ante el suelo mojado. Además, se esperan precipitaciones persistentes que podrían ir acompañadas de granizo en zonas altas del interior. La AEMET señala que el flujo de aire húmedo favorecerá este escenario de inestabilidad moderada. A su vez, remarcan que el riesgo de una fuerte tormenta es más elevado durante las horas centrales del día en áreas rurales. En el resto de la Península, la posibilidad de sufrir una fuerte tormenta es bastante más baja. Predominarán los intervalos nubosos sin llegar a descargar agua con fuerza en el sur. No obstante, las lluvias intensas podrían aparecer de forma local en el Sistema Ibérico al final de la jornada. A partir del martes, las probabilidades de lluvias aparecerán con gran intensidad en el norte español. De esta manera, pronostican precipitaciones durante cuatro días seguidos y el temporal se expandirá hacia el resto del territorio: