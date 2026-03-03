La borrasca Regina vuelve a situar a buena parte del país bajo avisos meteorológicos. Siete comunidades autónomas están en alerta por viento, oleaje, lluvia y nieve, con especial atención a Andalucía, que alcanza el nivel naranja por temporal marítimo en Almería. Según la información oficial, “Seis comunidades autónomas, junto con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, están hoy en alerta amarilla (peligro bajo) por viento, oleaje, lluvia y/o nieve, a las que se suma Andalucía en nivel naranja (con riesgo importante) por temporal marítimo en Almería con olas de hasta 3 metros”. La borrasca Regina marca así una jornada de inestabilidad generalizada tanto en la península como en Canarias, con lluvias, rachas intensas de viento y fenómenos costeros que obligan a extremar la precaución. La situación más adversa se registra en el sur. “La alerta naranja en dicha provincia andaluza afecta a su capital junto al levante almeriense y la zona del poniente, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet)”. Además, “Andalucía está además en nivel amarillo de alerta por viento y lluvias”. La borrasca Regina intensifica el temporal marítimo y complica el panorama en el litoral, especialmente en el Estrecho y Almería. El resto de avisos se reparten por el territorio. “También se encuentran con avisos en amarillo otras cinco comunidades peninsulares y el archipiélago canario, con todas las islas bajo aviso”. La borrasca Regina mantiene así un escenario de riesgo bajo en amplias zonas. Las otras comunidades afectadas son claras: “Las otras cinco comunidades en alerta amarilla son: Castilla-La Mancha por viento; Cataluña y Galicia, por temporal marítimo; Región de Murcia, por viento y fenómenos costeros; y Comunidad Valenciana, por mala mar y viento”. A ellas se suman las ciudades autónomas: “A estos territorios se suman en alerta amarilla la ciudad autónoma de Ceuta, por lluvias; y Melilla, por temporal marítimo”. La borrasca Regina no solo trae viento. “Las lluvias acumularán en el Estrecho de Cádiz y la ciudad autónoma de Ceuta más de 15 litros por metro cuadrado en una hora y más de 40 litros en doce horas”. Se trata de registros significativos en un corto periodo. En cuanto al viento, “En cuanto a las rachas de viento alcanzarán hasta 70 kilómetros por hora en puntos de Albacete. Asimismo en la región de Murcia, Almería, Alicante”. Estas rachas pueden generar incidencias puntuales. El temporal marítimo se amplía a más zonas. “Habrá fenómenos costeros además en estos territorios costeros y asimismo en el oeste de A Coruña (Galicia), hasta las 10 horas”. También se añade que “También habrá mala mar en Cataluña, costa granadina, en la ciudad autónoma de Melilla y en puntos del litoral de Málaga”. En Canarias, la borrasca Regina eleva el nivel de riesgo. “En Canarias, la alerta es por fenómenos costeros, por olas de hasta 5 metros, y por rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora, puntualmente hasta 90 kilómetros por hora incluso, especialmente en Lanzarote y La Graciosa”. Además, “el norte de Tenerife está bajo aviso amarillo por nevadas de más de 2 centímetros en 24 horas desde cotas cercanas a los 1.700-1.800 metros, principalmente durante la segunda mitad del día”. La evolución meteorológica está marcada por este sistema atlántico. “La llegada de la borrasca Regina dejará una situación de inestabilidad este martes en la península y Canarias, con probables precipitaciones en el Estrecho, tormentas localmente fuertes en Andalucía occidental y acumulaciones significativas de nieve y rachas muy fuertes de viento en Canarias”. La posición del sistema es clave. “La Aemet ha informado de que la borrasca Regina, situada en el Atlántico entre Canarias y el suroeste peninsular, dejará inestabilidad en ambas regiones, con cielos nubosos y precipitaciones que afectarán principalmente al archipiélago y a Andalucía occidental”. La borrasca Regina también condiciona el resto del mapa. “La borrasca también marcará el tiempo en el resto del territorio, favoreciendo la entrada de un flujo húmedo por el Mediterráneo que dejará cielos nubosos y precipitaciones ocasionales acompañadas de barro por polvo en suspensión en gran parte de la fachada oriental y centro este peninsular”. A continuación, el detalle de la previsión por comunidad autónoma según la información oficial: