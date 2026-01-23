Madrid se encamina hacia un cambio profundo en su política de estacionamiento. La modificación de la Ordenanza de Movilidad Sostenible habilita al Ayuntamiento a ampliar el horario del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) en zonas donde el aparcamiento gratuito fuera del horario habitual genera una saturación constante.

La medida permitiría que los parquímetros funcionen también por la noche, los fines de semana y los días festivos.

El nuevo marco no supone una aplicación automática ni generalizada. La ordenanza establece criterios específicos para su activación y limita su alcance a aquellos barrios donde la presión sobre el estacionamiento se haya convertido en un problema estructural para los residentes y la movilidad urbana.

En un contexto de alta demanda de espacio público y crecimiento del tráfico urbano, el Ayuntamiento busca dotarse de herramientas más flexibles para intervenir allí donde el sistema actual resulta insuficiente.

La ampliación horaria del SER se presenta como una respuesta a dinámicas que se repiten desde hace años en determinados distritos de la capital.

La reforma llega en un momento en el que el debate sobre movilidad, sostenibilidad y uso del espacio urbano ocupa un lugar central en la agenda política madrileña, con el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso y el consistorio defendiendo ajustes normativos para adaptarse a nuevas realidades de circulación y residencia en la ciudad de Madrid.

¿Qué cambia exactamente en la ordenanza del estacionamiento?

La principal novedad de la modificación es la posibilidad de activar el SER fuera del horario tradicional cuando exista una demanda de aparcamiento permanente que no pueda absorberse con el sistema vigente.

Hasta ahora, el estacionamiento regulado dejaba amplias franjas gratuitas por la noche, los domingos y los festivos, lo que en algunos barrios generaba un uso intensivo y prolongado de las plazas.

Con el nuevo texto, los parquímetros podrían operar más allá de las 21.00 horas entre semana, desde las 15.00 los sábados y también durante domingos y festivos.

Esta ampliación no será obligatoria, sino una facultad que el Ayuntamiento podrá aplicar de forma selectiva y justificada.

La ordenanza exige que la activación del SER en estos horarios extraordinarios esté respaldada por informes técnicos que acrediten una saturación continuada del aparcamiento. Se trata de un cambio de enfoque que prioriza la regulación flexible frente a un modelo uniforme para toda la ciudad.

¿En qué barrios podría aplicarse y cómo se tomará la decisión?

No existe un listado cerrado de zonas afectadas, pero el perfil de los barrios candidatos está claramente definido. Se trata de áreas con alta afluencia de visitantes, escasez de plazas disponibles y una presión especialmente intensa durante noches y fines de semana, como distritos céntricos o entornos próximos a zonas de ocio, cultura o grandes equipamientos.

Uno de los ejemplos más citados es el barrio de Ibiza, en el distrito de Retiro, donde los vecinos denuncian desde hace años la dificultad para aparcar durante los fines de semana por la cercanía del parque y la llegada masiva de visitantes.

Con la nueva ordenanza, estos entornos podrían contar con regulación continua para evitar el colapso del estacionamiento.

La aplicación del SER ampliado requerirá un proceso previo que incluye análisis municipales, consultas vecinales, la aprobación de las juntas de distrito y, finalmente, el visto bueno de la Junta de Gobierno.

La medida se implementará caso por caso y solo allí donde exista consenso sobre la necesidad de reforzar el control del aparcamiento, un paso que podría cambiar de forma significativa la experiencia de aparcar en algunos de los barrios más concurridos de la capital.