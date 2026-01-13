Se despide la cadena de moda más amada del país: más de 130 tiendas bajaron la persiana en el mundo.

El gigante español de la moda, Inditex, atraviesa una transformación profunda que redefine su modelo de negocio. Su marca insignia, Zara, es la más impactada por este cambio estratégico que combina digitalización, sostenibilidad y el cierre de tiendas Zara en varios países.

El movimiento busca concentrar operaciones en espacios más grandes y tecnológicos, mientras potencia su canal online.

Durante el primer trimestre del ejercicio 2025, el grupo ejecutó el cierre neto de 136 tiendas en todo el mundo, en línea con su plan de optimización. “Estamos consolidando una red comercial más eficiente y sostenible”, aseguraron fuentes de la compañía liderada por Amancio Ortega. España, Italia y Francia fueron algunos de los países más afectados por la reestructuración.

En medio de un escenario cada vez más competitivo donde plataformas como Shein, Amazon o Zalando imponen un nuevo estándar, tiendas como Zara deben revér su estrategia. La moda ya no se mide solo en metros cuadrados, sino en la capacidad de conectar con el cliente y cubrir su necesidad.

¿Por qué Inditex cierra tiendas Zara en 2025?

El cierre de 52 tiendas Zara forma parte de una estrategia que busca “unificar la experiencia física y digital”. Inditex apunta a ofrecer espacios más amplios, con tecnología RFID y probadores inteligentes, además de un sistema logístico más ágil. El objetivo de que tantas ubicaciones bajen la persiana, explican desde la empresa, es aumentar la rentabilidad por metro cuadrado y reducir su huella ambiental.

Además, el grupo prevé reforzar su presencia online, que en 2024 ya representaba más del 30% de sus ventas totales . Este enfoque híbrido -tiendas experienciales y comercio electrónico- está guiando la expansión de la firma hacia nuevos formatos de consumo.

La decisión impactó en las cifras del primer trimestre de 2025. Pese a los cierres, Inditex cerró los nueve primeros meses de 2025 con un sólido desempeño operativo, con ventas de hasta 28.171 millones de euros, un 2,7% más que en el mismo período del año anterior; “La transformación está generando resultados positivos más rápido de lo previsto”, afirmaron desde el grupo.

Con todo y los cierres a costas, la compañía realizó aperturas en 39 mercados y finalizó el período con 5527 tiendas operativas. La mejora de la actividad se reflejó también en los márgenes y los resultados. El margen bruto aumentó un 3,2%, hasta 16.811 millones de euros, y alcanzó el 59,7% de las ventas, mientras que los gastos operativos crecieron por debajo de los ingresos.

En el tercer trimestre de 2025, el crecimiento se aceleró, con un aumento de ventas del 4,9%, hasta 9.814 millones de euros, y del 8,4% a tipo de cambio constante. El margen bruto alcanzó el 62,2%, mientras que el beneficio neto trimestral avanzó un 9%, hasta 1831 millones.

Inditex cerró el período con una posición financiera neta de 11.268 millones de euros y confirmó un inicio sólido del cuarto trimestre, con ventas entre el 1 de noviembre y el 1 de diciembre que crecieron un 10,6% a tipo de cambio constante, reflejando la buena acogida de la campaña de otoño/invierno.

Los analistas ven en esta estrategia el liderazgo global de Inditex (pese al cierre de 136 tiendas de sus marcas en todo el mundo), frente a competidores como H&M y Uniqlo, quienes también están rediseñando su estructura comercial.

Oysho con 34 cierres, Zara Home con 21, Massimo Dutti con 20, Stradivarius con 10 y Bershka con 1. La excepción fue Pull&Bear, que sumó dos nuevas aperturas.

El futuro de Zara: tiendas más grandes y tecnológicas

El futuro de Zara estará centrado en tiendas de nueva generación: locales amplios, sostenibles y totalmente digitalizados. Inditex planea abrir menos tiendas, pero más grandes y con tecnología integrada.

Estas incluirán sistemas de inteligencia artificial para la gestión del stock y pagos automatizados.

El caso de Zara es paradigmático: 52 cierres en España, un flagship en camino en Zaragoza y la integración de cafeterías, toboganes o espacios de hogar en tiendas reformadas. La pregunta ya no es cuántas tiendas tiene una marca, sino cómo logra diferenciarse en un mercado saturado.

“Queremos que cada tienda sea un espacio inspirador donde la moda, la tecnología y la sostenibilidad convivan de manera natural”. Marta Ortega, presidenta del grupo