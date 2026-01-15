Galicia afronta una jornada marcada por el fuerte temporal de viento y lluvia tras el paso de una nueva borrasca que deja rachas superiores a los 140 kilómetros por hora y obliga a activar medidas de prevención en varios municipios.

El fenómeno provoca el cierre de parques, playas y espacios emblemáticos, además de múltiples intervenciones de los servicios de emergencia.

Los registros de Meteogalicia confirman valores muy elevados en distintos puntos del litoral y del interior. La racha más intensa se midió en Punta Candieira, en Cedeira, con más de 143 km/h, mientras que otras zonas de A Coruña y Lugo superaron con holgura los 120 km/h durante la mañana.

Ante este escenario, los ayuntamientos optaron por limitar la circulación en áreas expuestas y suspender actividades al aire libre.

Aunque no se reportan daños personales ni incidentes de gravedad, los bomberos realizaron actuaciones preventivas para asegurar toldos, vallas y otros elementos susceptibles de desprendimiento.

¿Por qué se cerraron parques, playas y espacios públicos?

Las autoridades locales priorizaron la seguridad ante el riesgo de caída de ramas, árboles y objetos arrastrados por el viento. En A Coruña, el consistorio decretó el cierre total de parques, jardines y playas, además de restringir el acceso a la Torre de Hércules durante varias horas.

En Santiago de Compostela se adoptaron decisiones similares, con la clausura de zonas verdes y la suspensión de actividades municipales al aire libre . Estas medidas buscan reducir la exposición de la población en un contexto de rachas muy intensas e inestabilidad persistente.

La experiencia de temporales anteriores influyó en la rapidez de las decisiones. Los servicios de emergencia permanecen en alerta para responder a posibles incidencias, especialmente en áreas urbanas y costeras.

¿Qué alertas rigen y cómo seguirá el temporal?

Meteogalicia mantiene avisos de distinto nivel en las cuatro provincias. El aviso naranja se concentra en el litoral por temporal costero, con olas que superan los cinco metros en la Costa da Morte y las Rías Baixas, mientras que el aviso amarillo se extiende por viento y lluvias en amplias zonas.

La Xunta declaró la alerta naranja en la costa afectada y suspendió la actividad deportiva en el mar. Además, la Dirección General de Emergencias e Interior activó el Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones en fase de preemergencia.

De cara al viernes, el pronóstico apunta a la continuidad del temporal marítimo, con nuevas alertas por fuerte oleaje en el noroeste de A Coruña y la Costa da Morte. En las zonas de montaña de Lugo y Ourense se suma el aviso por nieve, con cotas en torno a los 900 y 1000 metros.