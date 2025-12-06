La jornada se presenta como un punto de inflexión entre la inestabilidad y un ambiente anticiclónico que comenzará a imponerse en las próximas horas.

La Agencia Estatal de Meteorología anticipa un notable ascenso térmico en el valle del Ebro y en Pirineos orientales, con valores superiores a lo habitual para diciembre en amplias zonas del norte. Sin embargo, el noroeste seguirá bajo la influencia de un frente activo que dejará lluvias recurrentes y cielos muy cubiertos.

Las temperaturas superarán los 22 grados en Valencia, Murcia, Málaga, Castellón y Alicante, mientras que en Bilbao, San Sebastián, Oviedo y A Coruña se rondarán los 20.

Las heladas quedarán restringidas al Pirineo. En paralelo, los vientos del oeste y suroeste soplarán con fuerza en el norte de Galicia y el Cantábrico, donde se esperan rachas muy intensas.

¿Qué regiones recibirán las lluvias más persistentes?

Galicia afrontará otro día marcado por las precipitaciones, con episodios moderados y algún tramo más intenso en el Miño y el sur de las Rías Baixas.

A Mariña registrará rachas de viento muy fuertes, en un contexto de abundante nubosidad. Asturias vivirá un escenario similar, con chubascos en el litoral y el suroeste, junto con un aumento térmico generalizado.

Cantabria y el País Vasco mantendrán lluvias débiles y chubascos dispersos, más frecuentes durante la primera mitad del día. En Castilla y León persistirá la nubosidad baja, con precipitaciones aisladas en montañas del norte y del este. Navarra y La Rioja acompañarán esta dinámica húmeda, con lloviznas dispersas y neblinas matinales en el valle del Ebro y áreas de montaña.

En Aragón y Cataluña las precipitaciones se concentrarán en sectores del Pirineo y el sistema Ibérico occidental, aunque el resto de las regiones verá una evolución hacia cielos más abiertos. Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid mantendrán nieblas densas en zonas de sierra y un riesgo limitado de lloviznas matutinas, con tendencia a la mejora conforme avance el día.

¿Cómo se perfila la situación en el Mediterráneo y Canarias?

La Comunidad Valenciana y la Región de Murcia comenzarán la jornada con más nubosidad, pero el día evolucionará hacia un cielo más despejado. El viento del oeste soplará con fuerza en zonas interiores de Valencia, mientras que Baleares disfrutará de un ambiente más estable, con nubes altas y un ascenso térmico acusado.

Andalucía amanecerá con cielos muy nubosos, especialmente en la vertiente atlántica, donde no se descartan lluvias débiles durante la mañana. El panorama mejorará por la tarde, dando paso a un ambiente más luminoso.

MADRID, 01/12/2025.- Transeúntes caminan por Madrid, este lunes. El primer día de diciembre arranca con temperaturas mínimas bajo cero en la Comunidad de Madrid, con heladas débiles generalizadas en la región, según el pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Las mínimas estarán descenso mientras las máximas subirán ligeramente superando los diez grados. Los cielos estarán velados de nubes altas y el viento soplará flojo variables. EFE/ Mariscal Fuente: EFE Mariscal

En Canarias predominarán las nubes medias y altas, con calima ligera y una probabilidad reducida de lluvias dispersas en las islas orientales. Las temperaturas ascenderán en las islas montañosas y el viento de componente este soplará con intensidad moderada en medianías y cumbres.

La transición hacia un escenario anticiclónico avanzará durante las próximas horas, aunque el noroeste peninsular seguirá recibiendo la mayor carga de humedad antes del retorno definitivo de la estabilidad.