España experimentará este miércoles una jornada de tiempo relativamente estable en gran parte del territorio, aunque con lluvias en el cuadrante sureste y en algunas zonas del norte. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé precipitaciones en puntos de la Comunidad Valenciana, Baleares y Melilla, mientras un frente atlántico dejará lluvias en Galicia y el área cantábrica. El pronóstico también anticipa un ascenso general de las temperaturas máximas en buena parte de la península, con incrementos más notables en la meseta sur y en el interior de Andalucía. Las mínimas mostrarán un comportamiento más irregular, con descensos en zonas del norte y del valle del Ebro. Durante la jornada, los cielos se mantendrán poco nubosos en amplias áreas del suroeste, mientras la nubosidad aumentará en el tercio norte y en la fachada mediterránea. La cota de nieve se situará alrededor de los 1500 metros y superará los 2000 metros en el sureste peninsular. Las precipitaciones se concentrarán principalmente en el cuadrante sureste de la península, con especial incidencia en el sur de la Comunidad Valenciana. En esa zona no se descartan acumulados significativos de lluvia, especialmente en áreas próximas al cabo de la Nao. También se registrarán chubascos en las islas Pitiusas -Ibiza y Formentera- y en Melilla. En Baleares, el cielo permanecerá muy nuboso durante la primera parte del día, aunque la tendencia será hacia una progresiva mejoría con posibles chubascos aislados en Mallorca. En el tercio norte peninsular, la entrada de un frente atlántico provocará lluvias débiles que afectarán principalmente a Galicia, el área cantábrica y los Pirineos. Estas precipitaciones serán en general dispersas y tenderán a remitir a lo largo de la jornada. Las temperaturas máximas subirán en gran parte de la península. El ascenso será ligero en el norte, aunque en la meseta sur y en el interior de Andalucía el incremento podría ser más notable durante las horas centrales del día. En cuanto a las temperaturas mínimas, se espera un aumento en Galicia y en la meseta sur. En cambio, se prevén descensos en la meseta norte, en el entorno del sistema Ibérico, en el valle del Ebro y en algunas zonas de Andalucía. Los vientos soplarán en general flojos en la mayor parte del territorio, aunque en Canarias se registrarán alisios moderados a fuertes, con rachas muy intensas en las zonas más elevadas y en determinadas vertientes de las islas de mayor relieve. En el Cantábrico predominará el viento moderado del oeste, mientras en Baleares y la fachada mediterránea dominará la componente norte.