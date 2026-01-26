La lluvia y el viento intenso no darán tregua en España durante toda la semana. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé un episodio prolongado de precipitaciones abundantes, rachas muy fuertes y temporal marítimo en gran parte de la península. El organismo oficial define el escenario como “de tiempo adverso” para amplias zonas del país.

El paso continuado de borrascas atlánticas mantiene en alerta a buena parte del territorio. Los acumulados de lluvia pueden ser muy importantes, especialmente en el oeste y el sur peninsular. La Aemet advierte que esta situación puede provocar inundaciones y crecidas de ríos.

Las temperaturas, en conjunto, se situarán por encima de lo normal para esta época del año. Sin embargo, habrá descensos puntuales y cambios en la cota de nieve.

Lluvias intensas, viento fuerte y oleaje con la borrasca Joseph

Este lunes se notan ya los efectos de la borrasca Joseph. El temporal marítimo será especialmente significativo en Galicia y el Cantábrico. Según la Aemet, las olas podrán superar los 6 metros en estas zonas.

El episodio viene acompañado de viento intenso en amplias áreas. Se esperan rachas superiores a 70 kilómetros por hora en la península y Baleares. Estas condiciones incrementan el riesgo de caída de ramas, árboles y objetos.

Las lluvias serán muy abundantes en Galicia. En el sur de la comunidad se podrán superar los 120 litros por metro cuadrado en 12 horas. Esta situación puede causar inundaciones en zonas vulnerables.

Evolución del temporal: lluvias generalizadas, granizo y cambios en la cota de nieve

El martes llegarán nuevos frentes asociados a vientos muy húmedos. Será otra jornada lluviosa en casi toda la península y Baleares. Las precipitaciones serán menos probables en el área mediterránea.

Según la Aemet, habrá granizo de forma puntual y localizada durante el episodio de lluvias. El fenómeno se espera especialmente el martes, cuando las precipitaciones podrán ser localmente fuertes, “incluso con tormentas y granizo”, sobre todo en Andalucía, en zonas de sierra, y en áreas costeras del norte peninsular. No se prevé que el granizo sea generalizado, sino asociado a tormentas concretas dentro del temporal.

Las zonas donde más lloverá serán Galicia, el oeste y sur de Castilla y León, el oeste de Castilla-La Mancha y buena parte de Andalucía. En especial, las áreas de sierra registrarán lluvias localmente fuertes. En Andalucía y en zonas costeras del norte peninsular podrán darse tormentas y granizo.

La cota de nieve bajará de forma notable. Se situará entre 500 y 800 metros en el noroeste. En el resto de la península descenderá hasta los 800 o 1.200 metros. Las temperaturas bajarán, aunque las heladas quedarán restringidas a zonas de montaña.

Miércoles sin grandes cambios y riesgo de deshielos

El miércoles no se esperan cambios significativos en la situación meteorológica. Continuarán las precipitaciones, más importantes en el sur de Galicia y en Andalucía. Las zonas de sierra volverán a concentrar los mayores acumulados.

La cota de nieve seguirá una evolución opuesta a la del día anterior. Subirá desde los 500-800 metros hasta situarse por encima de los 2.000 metros. La excepción serán los Pirineos, donde rondará los 1.100 metros.

Este ascenso provocará que vuelva a llover sobre la nieve caída. Habrá nuevos deshielos y crecidas de cauces. Según ha apuntado Rubén del Campo, esto puede ocasionar inundaciones en distintos puntos.

Avisos de la Aemet: Galicia en nivel rojo y alertas en 14 comunidades

La Aemet mantiene activos avisos meteorológicos en catorce comunidades. Galicia se encuentra en nivel rojo por fuertes lluvias. El aviso se centra en el interior de la provincia de Pontevedra.

En esa zona se podrían acumular hasta 120 litros por metro cuadrado en doce horas. En 24 horas, las acumulaciones pueden superar los 150 litros. Este aviso por lluvias intensas se prolongará hasta la madrugada del martes.

También hay avisos de nivel naranja por lluvias en Andalucía, Castilla y León, Extremadura y Galicia. En estas áreas se pueden acumular hasta 80 litros por metro cuadrado en 12 horas. En nivel amarillo, las alertas se extienden a amplias zonas del interior peninsular.

Nieve, aludes y fuerte oleaje en amplias zonas

Ante la continuidad de las nevadas, la Aemet mantiene avisos naranjas en Aragón y Cataluña. Se prevén acumulaciones de hasta 24 centímetros en 24 horas por encima de los 1.200 metros. Las nevadas copiosas se registrarán desde los 800 metros.

Además, existen avisos amarillos por riesgo de aludes en el Pirineo. Afectan a Cataluña, Aragón y Navarra. El fuerte oleaje es otro de los fenómenos más adversos del temporal.

Hay avisos naranjas por olas de hasta 8 metros en Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco. En Baleares, Cataluña y Melilla, el nivel es amarillo, con olas que pueden alcanzar los 5 metros.

Situación en Canarias y tendencia para los próximos días

En Canarias la situación será muy distinta. Predominarán los cielos poco nubosos. Habrá más nubosidad en el norte de las islas con mayor relieve.

Los vientos soplarán flojos y las temperaturas serán más altas. La Aemet señala que por la noche bajarán hasta los 16 o 18 grados. Durante el día subirán hasta los 23 o 25 grados en zonas costeras.

Para los próximos días, la Aemet prevé la llegada continua de frentes atlánticos. Las precipitaciones seguirán afectando a gran parte de la península. El oeste y el sur continuarán siendo las zonas más expuestas al temporal.