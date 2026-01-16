Con el paso de los años, uno de los mayores desafíos para la salud es mantener el cerebro en buen estado. A una edad avanzada, es común que las personas comiencen a olvidarse cosas de manera constante y su memoria se deteriore. La preocupación por el deterioro cognitivo y la pérdida de memoria crece con la edad y muchos se preguntan si ciertos olvidos cotidianos pueden ser un signo de alerta.

En este aspecto es que el neurólogo y neuropsiquiatra Richard Restak, expresidente de la Asociación Estadounidense de Neuropsiquiatría ha asegurado en su último libro que “la mayoría de estas muestras de pérdida de memoria son pecado de una falta de atención. Si nunca la has consolidado, no existe”.

Olvidar datos cotidianos, como el nombre de un conocido o el aparcamiento del coche, suele ser un descuido ordinario. “Si estás en una fiesta y no estás prestando atención a alguien porque sigues pensando en algún asunto relacionado con el trabajo, de repente te das cuenta de que no recuerdas su nombre”, ha señalado Restak a The Guardian.

Sin embargo, el experto infiere en que algunos olvidos pueden ser indicio de un problema más serio: “Si olvidas dónde dejaste las llaves del coche y finalmente las encuentras dentro de la nevera, o la abres y está el periódico, ese es el primer síntoma de algo grave. Eso va un poco más allá del olvido”, ha advertido el especialista, antes de inferir en los problemas que puede generar el alcohol para el deterioro cognitivo.

Los problemas de tomar alcohol después de los 65 años. (Fuente: archivo)

Los problemas que puede causar el alcohol en la memoria

El experto Restak ha señalado una fecha en la que se debería abandonar el consumo de alcohol por completo, ya que el daño que este le causa al cerebro es especialmente significativo en la vejez. “El alcohol es una neurotoxina muy débil: daña las células nerviosas”, apunta.

Según el neurólogo, el cuerpo comienza a perder neuronas después de los 65 años, por lo que resulta clave cuidarlas para preservar la memoria, el pensamiento y otros procesos cognitivos. Aunque son pocas las neuronas que se pierden a lo largo de la vida, entre un 2 y 4% según algunas investigaciones, proteger el cerebro es fundamental para tener una vejez activa y saludable

La memoria y la identidad no solo permite recordar hechos, sino que también define quiénes somos. “Somos lo que podemos recordar. Cuantas más cosas recordemos, más claras, plenas y enriquecedoras serán nuestras personalidades”, ha afirmado Restak.

Los mejores hábitos para mantener la memoria activa. (Fuente: archivo)

¿Qué se debe hacer para preservar la memoria en buen estado?

Según Restak, muchos de los casos de deterioro cognitivo pueden prevenirse o retrasarse, incluso evitando el Alzheimer, mediante hábitos saludables sostenidos en el tiempo. Sus principales recomendaciones son:

Dormir y descansar: la siesta corta y un sueño adecuado son esenciales para el funcionamiento cerebral.

Cuidar la vista y la audición: “Es necesario tener cierto nivel de visión para leer con comodidad, y si no se tiene, se lee menos. Todo esto se reduce a la socialización, que es fundamental para prevenir el Alzheimer y la demencia, y para conservar la memoria”, sostiene Restak.

Mantener la mente activa: leer, seguir recetas, hacer juegos de memoria o crear mapas mentales pueden ser ejercicios cruciales para fortalecer la memoria.

El doctor Restak concluye que la prevención del deterioro cognitivo pasa por atención plena, los hábitos saludables y los ejercicios de memoria constantes, y que nunca es demasiado tarde para empezar a cuidar el cerebro.