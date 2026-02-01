En esta noticia
Entre las loterías y juegos de azar más populares en España se encuentra La Primitiva, un sorteo que se celebra tres días a la semana y reparte premios millonarios entre los jugadores que aciertan las cifras ganadoras.
El sábado, 31 de enero de 2026, los números ganadores del sorteo fueron "01 10 19 32 33 36", el número complementario es el "9", el de reintegro el "7" y el Joker es "1351487".
En la reciente lotería, la categoría especial no tuvo ganadores, con un premio de 0 euros, mientras que en la categoría con seis aciertos, se registraron 3 ganadores que recibirán un galardón de 519250.89 euros.
Los ganadores del último sorteo de La Primitiva
En el último sorteo, la recaudación total trepó hasta los 12998023 euros, de los cuales se entregaron 7148912.5 euros.
- 6 aciertos más el número de reintegro: 0 acertantes con 0 euros ganados
- 6 aciertos: 3 acierto con un premio de 519250.88 euros
- 5 aciertos más el complementario: 6 acertantes con 42101.42 euros ganados
- 5 aciertos: 176 acertantes con un premio de 2631.34 euros
- 4 aciertos: 10166 acertantes con un premio de 66.26 euros
- 3 aciertos: 204871 acertantes con un premio de 8 euros
- Reintegro: 1453936 acertantes con un premio de 1 euros.
¿Cuántos euros puedo ganar con La Primitiva?
El 55% de la recaudación se destina en premios. De este total, el 45% se distribuye en las primeras cinco categorías superiores (6 aciertos más el reintegro, 6 aciertos, 5 aciertos más el número complementario, 5 aciertos y 4 aciertos) y el 10% restante va al fondo de premios por reintegro.
Los boletos premiados de 3 aciertos cobrarán siempre 8 euros. Luego, al 45% se le restará la cantidad resultante de multiplicar por 8 la cantidad de acertantes de 5ª categoría y el resto se distribuirá de la siguiente manera:
6 aciertos y el reintegro: se destina el 30% a distribuir a partes iguales entre los ganadores
6 aciertos: 37%
5 aciertos y el complementario: se destina el 6%
5 aciertos: el 11%
4 aciertos: el 16%.
¿Cómo se juega a La Primitiva?
Para ganar la Combinación Ganadora conformada por 6 bolas de las 49 extraídas del bombo más el número de Reintegro, el participante tiene que optar entre los valores del 1 al 49 (la cantidad varía según se participe de manera simple o múltiple) y el número adicional, que abarca del 0 al 9.
¿Dónde se pueden cobrar los premios de La Primitiva?
Las personas que hayan obtenido un premio menor a 2000 euros podrán acercarse a cobrar al día siguiente del sorteo a los puntos de venta de la red comercial de Loterías y Apuestas del Estado con el boleto ganador.
Sin embargo, los apostadores con premios iguales o superiores a los 2000 euros deberán retirarlo en alguna de las siguientes entidades financieras asociadas:
- Unicaja Banco
- Banco Sabadell
- BBVA
- Bankia
- CaixaBank
- Ibercaja
- Cajasur BBK
- KutxaBank
- Abanca
- Cajamar.
Recomendaciones para los jugadores
Es fundamental que los jugadores establezcan un presupuesto claro antes de comenzar a apostar, asegurándose de no gastar más de lo que pueden permitirse perder. Además, es recomendable tomar descansos regulares para evitar que la emoción del juego nuble el juicio y mantener el control sobre la situación.
Si en algún momento sientes que la apuesta se convierte en un problema, no dudes en buscar ayuda. Puedes contactar a Jugadores Anónimos al +34 670 691 513 o al mail oficina@jugadoresanonimos.org para recibir apoyo y orientación. La prevención es clave para disfrutar del juego de manera responsable.