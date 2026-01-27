Una de las loterías y juegos de azar más famosa de España por los premios millonarios que ofrece a los apostadores es La Primitiva. Por ese motivo, miles de jugadores eligen probar su suerte para intentar ser uno de los participantes con más aciertos.

Durante el lunes, 26 de enero de 2026 , los números ganadores del sorteo fueron "01 02 18 24 38 49", el número complementario es el "8", el de reintegro el "4" y el Joker es "6774027".

En la última lotería, la categoría especial no tuvo ganadores, con un premio de 0 euros y la categoría con seis aciertos tampoco registró ganadores, ofreciendo un galardón de 0 euros.

El resultado de La Primitiva en España (foto: Pexels).

Los ganadores del último sorteo de La Primitiva

En el último sorteo, la recaudación total trepó hasta los 8021333 euros, de los cuales se entregaron 4411733.0 euros.

6 aciertos más el número de reintegro : 0 acertantes con 0 euros ganados

: 0 acertantes con 0 euros ganados 6 aciertos : 0 acierto con un premio de 0 euros

: 0 acierto con un premio de 0 euros 5 aciertos más el complementario : 4 acertantes con 36979.08 euros ganados

: 4 acertantes con 36979.08 euros ganados 5 aciertos : 112 acertantes con un premio de 2421.25 euros

: 112 acertantes con un premio de 2421.25 euros 4 aciertos : 7721 acertantes con un premio de 51.09 euros

: 7721 acertantes con un premio de 51.09 euros 3 aciertos : 143041 acertantes con un premio de 8 euros

: 143041 acertantes con un premio de 8 euros Reintegro : 801548 acertantes con un premio de 1 euros.

¿Cuándo se sortea La Primitiva?

El sorteo de la lotería La Primitiva se realiza en España tres días a la semana, los lunes, jueves y sábados y se celebra a las 21:40 horas en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado, en Madrid.

¿Cómo se juega a La Primitiva?

Para ganar la Combinación Ganadora conformada por 6 bolas de las 49 extraídas del bombo más el número de Reintegro, el participante tiene que optar entre los valores del 1 al 49 (la cantidad varía según se apueste de manera simple o múltiple) y el número adicional, que abarca del 0 al 9.

¿Dónde se pueden cobrar los premios de La Primitiva?

Las personas que hayan obtenido un premio menor a 2000 euros podrán acercarse a cobrar al día siguiente del sorteo a los puntos de venta de la red comercial de Loterías y Apuestas del Estado con el boleto ganador.

Sin embargo, los apostadores con premios iguales o superiores a los 2000 euros deberán retirarlo en alguna de las siguientes entidades financieras asociadas:

Unicaja Banco

Banco Sabadell

BBVA

Bankia

CaixaBank

Ibercaja

Cajasur BBK

KutxaBank

Abanca

Cajamar.

Recomendaciones para los jugadores

Es fundamental que los jugadores establezcan un presupuesto claro antes de comenzar a apostar, asegurándose de no gastar más de lo que pueden permitirse perder. Además, es recomendable tomar descansos regulares para evitar que la emoción del juego nuble el juicio y mantener el control sobre la situación.

Si en algún momento sientes que la apuesta se convierte en un problema, no dudes en buscar ayuda. Puedes contactar a Jugadores Anónimos al +34 670 691 513 o al mail oficina@jugadoresanonimos.org para recibir apoyo y orientación. La prevención es clave para disfrutar del juego de manera responsable.