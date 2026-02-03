La Primitiva es distinguida en el país por sus premios millonarios, lo que la convierte en una de las loterías y juegos de azar más famosas entre los jugadores que buscan la suerte de ser uno de los participantes afortunados.

Durante el lunes, 2 de febrero de 2026 , los números ganadores del sorteo son "04 05 13 29 30 36", el número complementario es el "9" y el de reintegro el "4". Además, el Joker es "2114163".

En la última lotería, la categoría especial no tuvo ganadores, con un premio de 0 euros, mientras que la categoría con seis aciertos contó con un único ganador que se llevó un galardón de 928249.25 euros.

El resultado de La Primitiva en España (foto: Pexels).

Los ganadores del último sorteo de La Primitiva

En el último sorteo, la recaudación total trepó hasta los 8213915 euros, de los cuales se entregaron 4517653.0 euros.

6 aciertos más el número de reintegro : 0 acertantes con 0 euros ganados

: 0 acertantes con 0 euros ganados 6 aciertos : 1 acierto con un premio de 928249.25 euros

: 1 acierto con un premio de 928249.25 euros 5 aciertos más el complementario : 2 acertantes con 75263.46 euros ganados

: 2 acertantes con 75263.46 euros ganados 5 aciertos : 141 acertantes con un premio de 1957.21 euros

: 141 acertantes con un premio de 1957.21 euros 4 aciertos : 7602 acertantes con un premio de 52.8 euros

: 7602 acertantes con un premio de 52.8 euros 3 aciertos : 148435 acertantes con un premio de 8 euros

: 148435 acertantes con un premio de 8 euros Reintegro : 807223 acertantes con un premio de 1 euros.

¿Cuánto puedo ganar con La Primitiva?

El 55% de la recaudación se destina en premios. De este total, el 45% se distribuye en las primeras cinco categorías superiores (6 aciertos más el reintegro, 6 aciertos, 5 aciertos más el número complementario, 5 aciertos y 4 aciertos) y el 10% restante va al fondo de premios por reintegro.

Los boletos premiados de 3 aciertos cobrarán siempre 8 euros. Luego, al 45% se le restará la cantidad resultante de multiplicar por 8 la cantidad de acertantes de 5ª categoría y el resto se distribuirá de la siguiente manera:

6 aciertos y el reintegro: se destina el 30% a distribuir a partes iguales entre los ganadores

6 aciertos : 37%

5 aciertos y el complementario: se destina el 6%

5 aciertos : el 11%

4 aciertos: el 16%.

¿Cómo se juega a La Primitiva?

Para acertar la Combinación Ganadora formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo más la cifra del Reintegro, el jugador deberá escoger entre los números 1 al 49 (la cantidad dependerá si se juega por el método sencillo o múltiple) y el número extra, que va del 0 al 9.

¿Dónde se pueden cobrar los premios de La Primitiva?

Aquellos que hayan obtenido un premio menor a 2000 euros podrán acercarse a cobrar al día siguiente del sorteo a los puntos de venta de la red comercial de Loterías y Apuestas del Estado con el boleto ganador.

Sin embargo, los participantes con premios iguales o superiores a los 2000 euros deberán retirarlo en alguna de las siguientes entidades financieras asociadas:

Unicaja Banco

Banco Sabadell

BBVA

Bankia

CaixaBank

Ibercaja

Cajasur BBK

KutxaBank

Abanca

Cajamar.

Recomendaciones para los jugadores

Es fundamental que los jugadores establezcan un presupuesto antes de comenzar a apostar y se adhieran a él, evitando gastar más de lo que pueden permitirse perder. Además, es recomendable tomar descansos regulares para mantener el control y no dejarse llevar por la emoción del juego.

Si en algún momento sientes que la apuesta se convierte en un problema, no dudes en buscar ayuda. Puedes contactar a Jugadores Anónimos al +34 670 691 513 o al mail oficina@jugadoresanonimos.org para recibir apoyo y orientación.