La Primitiva es distinguida en el país por sus premios millonarios, lo que la convierte en una de las loterías y juegos de azar más famosas entre los jugadores que buscan la suerte de ser uno de los participantes afortunados.
Durante el lunes, 2 de febrero de 2026, los números ganadores del sorteo son "04 05 13 29 30 36", el número complementario es el "9" y el de reintegro el "4". Además, el Joker es "2114163".
En la última lotería, la categoría especial no tuvo ganadores, con un premio de 0 euros, mientras que la categoría con seis aciertos contó con un único ganador que se llevó un galardón de 928249.25 euros.
Los ganadores del último sorteo de La Primitiva
En el último sorteo, la recaudación total trepó hasta los 8213915 euros, de los cuales se entregaron 4517653.0 euros.
- 6 aciertos más el número de reintegro: 0 acertantes con 0 euros ganados
- 6 aciertos: 1 acierto con un premio de 928249.25 euros
- 5 aciertos más el complementario: 2 acertantes con 75263.46 euros ganados
- 5 aciertos: 141 acertantes con un premio de 1957.21 euros
- 4 aciertos: 7602 acertantes con un premio de 52.8 euros
- 3 aciertos: 148435 acertantes con un premio de 8 euros
- Reintegro: 807223 acertantes con un premio de 1 euros.
¿Cuánto puedo ganar con La Primitiva?
El 55% de la recaudación se destina en premios. De este total, el 45% se distribuye en las primeras cinco categorías superiores (6 aciertos más el reintegro, 6 aciertos, 5 aciertos más el número complementario, 5 aciertos y 4 aciertos) y el 10% restante va al fondo de premios por reintegro.
Los boletos premiados de 3 aciertos cobrarán siempre 8 euros. Luego, al 45% se le restará la cantidad resultante de multiplicar por 8 la cantidad de acertantes de 5ª categoría y el resto se distribuirá de la siguiente manera:
6 aciertos y el reintegro: se destina el 30% a distribuir a partes iguales entre los ganadores
6 aciertos: 37%
5 aciertos y el complementario: se destina el 6%
5 aciertos: el 11%
4 aciertos: el 16%.
¿Cómo se juega a La Primitiva?
Para acertar la Combinación Ganadora formada por 6 bolas de las 49 que se extraen del bombo más la cifra del Reintegro, el jugador deberá escoger entre los números 1 al 49 (la cantidad dependerá si se juega por el método sencillo o múltiple) y el número extra, que va del 0 al 9.
¿Dónde se pueden cobrar los premios de La Primitiva?
Aquellos que hayan obtenido un premio menor a 2000 euros podrán acercarse a cobrar al día siguiente del sorteo a los puntos de venta de la red comercial de Loterías y Apuestas del Estado con el boleto ganador.
Sin embargo, los participantes con premios iguales o superiores a los 2000 euros deberán retirarlo en alguna de las siguientes entidades financieras asociadas:
- Unicaja Banco
- Banco Sabadell
- BBVA
- Bankia
- CaixaBank
- Ibercaja
- Cajasur BBK
- KutxaBank
- Abanca
- Cajamar.
Recomendaciones para los jugadores
Es fundamental que los jugadores establezcan un presupuesto antes de comenzar a apostar y se adhieran a él, evitando gastar más de lo que pueden permitirse perder. Además, es recomendable tomar descansos regulares para mantener el control y no dejarse llevar por la emoción del juego.
Si en algún momento sientes que la apuesta se convierte en un problema, no dudes en buscar ayuda. Puedes contactar a Jugadores Anónimos al +34 670 691 513 o al mail oficina@jugadoresanonimos.org para recibir apoyo y orientación.